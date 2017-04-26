Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı



Dijital reklam alanında çok trend konulardan biri olan İçerik ve Native reklam konularını Project House Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim'den dinleyeceğiz.



Kayıt İçin: https: //dijitalreklamcilik.eventbrite.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Workinton Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199



Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır