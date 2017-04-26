Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı

Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı Dijital reklam alanında çok trend konulardan biri olan İçerik ve Native reklam konularını Project House Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim'den dinleyeceğiz.

Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı

Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı 

Dijital reklam alanında çok trend konulardan biri olan İçerik ve Native reklam konularını Project House Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim'den dinleyeceğiz. 

Kayıt İçin:  https: //dijitalreklamcilik.eventbrite.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Workinton Levent

Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199

Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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