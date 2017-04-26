Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı
Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı Dijital reklam alanında çok trend konulardan biri olan İçerik ve Native reklam konularını Project House Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim'den dinleyeceğiz.
Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı
Dijital reklam alanında çok trend konulardan biri olan İçerik ve Native reklam konularını Project House Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim'den dinleyeceğiz.
Kayıt İçin: https: //dijitalreklamcilik.eventbrite.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Workinton Levent
Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Dijital Reklamcılığın İçerikle İmtihanı
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io