Dijital Reklam Günleri #2

İlki 25 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen yoğun bir katılım ve olumlu geri dönüşlerle tamamlanan Dijital Reklam Günleri, hız kesmeden devam ediyor. Dijital Reklamcılık alanında önemli isimleri katılımcılarla buluşturan Dijital Pazarlama Okulu, 13 Ocak Cuma günü yine birbirinden değerli isimleri konuk edecek. Etkinlik sonu sürpriz yarışmalar ve hediyeler için bizleri takip etmeye devam edin!



Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji iletişim paradigmalarını, işletme mantığını, iş yapma mekanizmalarını, pazarlama kanallarını adeta yeniden yaratıyor. Yeni dünyayı, internet ve internetle doğup büyüyen nesiller şekillendiriyor. İletişimciler, pazarlamacılar artık birden fazla ekranı aynı anda tüketen interaktif tüketiciyle iletişim kuruyor.



IAB'nin 2016 yılı ilk 6 aylık sonuçlarına göre Türkiye'de şirketler bu aylarda, internet reklamlarına 927,6 milyon lira yatırım yaptı. Düzenli bir ivme ile artış gösteren sektör, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile doğru orantılı olarak sektörün dijital medya ve daha alt başlıkta dijital reklam uzmanlarına ihtiyacı olacak. Sektörün henüz çok taze olması ve kendi kendine gelişme içerisinde olması nedeni ile bu alanda kariyer hedefi olan bireylere içerik bakımından zengin nitelikli bir içerik sunuyoruz.



İki aylık periyotlarla yapılması planlan Dijital Reklam Günleri, dijital reklamcılık ekosistemine katkıda bulunmayı ve networking imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Birbirinden değerli konuşmacıların katılacağı bu etkinlikte dijital reklamcılığa dair son trendleri, gelişmeleri ve uzmanların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.



KONUŞMACILAR:



Doğal Reklamcılık - Ömer Özener (Chief Operating Officer/ Onedio)



Twitter Reklamcılığı- Gizem Bozkuş (Account Executive / Genart Medya)



10 Adımda Etkili Facebook Reklam Yönetimi- Fatmagül Güzel (Digital Communication Strategist Instructor / Digital Stylist )



ETKİNLİK BİLGİLERİ:



YER: Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS)



Etkinlik Konumu: bit.ly/drg-knm



TARİH: 13 OCAK 2017 CUMA



SAAT: 18: 30-21: 30