Dijital Pazarlamada Kişiye Özel Çözümler Dönemi Başladı

Defne Telekomünikasyon tarafından geliştirilen Akıllı Pazarlama Platformu, mobil operatörlere ve onlar üzerinden de firmalara dijital dönüşüm süreçlerinde operasyonel harcamalarını azaltacak, şirket kaynaklarını daha etkili kullanarak iş akışlarını hızlandıracak, yenilikçi çözümler sunarken, abonelerin davranışlarını anlık olarak takip ederek, kişiye özel paketler de önerebiliyor.

Akıllı Pazarlama Platformu ile mobil operatörler tüketiciyi hem kendi hem de firmaların kampanyalarından anlık ve konum bazlı haberdar edebiliyor. Akıllı Pazarlama Platformu ile mobil operatörler abonelerinin kullanım alışkanlıklarını hem gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor, hem de onlara en uygun kampanyaları doğru zamanda ve doğru yerde en kişiselleştirilmiş iletişim kanalları üzerinden ileterek müşterilerinin deneyimini daha etkin bir şekilde yönetmiş oluyorlar. Platformun en önemli özellikleri arasında gerçek zamanlı etkileşim yönetimi, iş zekası, birden fazla kanaldan gerçek zamanlı müşteri datası toplama ve reklam gönderme (Web, Mobil aplikasyon, SMS, USSD ve IVR), akıllı tüketici klasifikasyonu, öngörücü analiz ve akıllı teklif yer alıyor.

Dijital dönüşümün sadece teknolojide değişim olmadığını belirten Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, "Dijital dönüşüm teknolojinin strateji, ürün geliştirme, operasyonel süreçler ve müşteri deneyimi aracılığıyla büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde bütün iş yapış biçimlerine entegre edilmesi demek. Bu süreçlere pazarlama da dahil. Akıllı Pazarlama Platformu çözümümüz, tahmine dayalı analitik fonksiyonu ile belli segmentlerdeki mobil abonelere yönelik yeni ve inovatif servis paketleri ve kampanyaları öneriyor. Bu şu anlama geliyor. Abonelerin davranışlarını -telefonla konuşma, SMS gönderme, mobil veri kullanma, kredi yükleme gibi- anlık olarak takip ederek, kişiye özel paketler önerebiliyor. Ayrıca Akıllı Mobil Pazarlama Platformu katma değerli diğer servis kulanımına göre yeni abone segmentleri oluşturup karşılaştırarak daha önce belli bir servisi hiç kullanmamış ama tahminen kullanmayı tercih edecek abonelere de bu servisleri cazip koşullarda sunabiliyor. Bu sayede aboneler kendi kullanım miktarlarına göre düzenlenen paketlerle mobil iletişim bütçelerini daha iyi kontrol altında tutabiliyorlar." dedi.