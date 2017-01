Dijital Para Bitcoin Rekora Koşuyor

Kripto para olarak tanımlanan web tabanlı dijital para birimi Bitcoin, 2017 yılına girildikten sonra haftanın ilk gününde en fazla değer kazanan para birimlerinden oldu.



Money for the digital age, and without the state: the concept has been proven. That's what matters. The… https: //t.co/okNKU1lYhE— FEE (@feeonline) 31 Aralık 2016



Bitcoin, 2013 yılının kasım ayından sonra ilk kez 1000 dolar seviyesine çıktı.



Bitcoin, Avrupa merkezli Bitstamp piyasasında 2 buçuk puanlık yükselişle 1022 doları gördü.



2016'da değeri yüzde 125 artan Bitcoin'in toplam piyasa değeri 16 milyar doları geçti.



Bitcoin hakkında 13 soru ve cevap https: //t.co/HQNWQZjOC2 pic.twitter.com/rDT0zfIINh— FinTech Istanbul (@FinTechIstanbul) 17 Ekim 2016



Her gün milyonlarca dolarlık Bitcoin'in dolaşımda olduğu Çin'de Yuan'ın değer kaybına dair endişeler Bitcoin'in artışında etkili olmuştu.



Bazı uzmanlar dijital para birimimin 2017 yılında değerinin 2 katından fazla artış kaybedebileceğini tahmin ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: para Dünya ekonomisi rekora Bitcoin BusinesTicaret Yeni teknolojiler Dijital koşuyor Döviz Gepost: 02 januari 2017