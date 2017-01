Dijital Ekonomi Trump'a Karşı Müslüman Göçmenlerin Yanında

Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital platformlar üzerinden farklı iş modelleriyle büyüyen yeni ekonominin aktörleri Facebook, Uber, Airbnb, Twitter gibi şirketler Donald Trump'ın müslümanlara yönelik ayrımcı tutumunu protesto ediyor.



Bu şirketlerden, alternatif konaklama servisi Airbnb, ABD başkanı Donald Trump'ın mültecilerin ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararından etkileneceklere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu.



If you would like to help temporarily house these people in need, sign up here: https: //t.co/y0ctQprO3u



Thank you for your generosity! https: //t.co/mIVOqZZ529— Airbnb (@Airbnb) January 30, 2017



Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından açık kapıların ülkenin birliği olduğunu, kapıları kapatmanın Amerika Birleşik Devletleri'ni böleceğini belirtti.



Open doors brings all of US together. Closing doors further divides US. Let's all find ways to connect people, not separate them.— Brian Chesky (@bchesky) January 28, 2017



İnternet üzerinden alternatif maliyetli taksi hizmeti sunan Uber'in CEO'su Travis Kalanick ise Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Trump'ın kararından masum insanların etkileneceğini ve göçmen sürücülerinin kayıpları için 3 milyon dolar ayırdıklarını açıkladı.



Our CEO's reaction to immigration order: "We'll compensate drivers impacted by the ban pro bono for next 3 months." https: //t.co/meCT1ahEjH— Uber (@Uber) January 29, 2017



Google ise Trump yönetiminin ayrımcı tutumundan etkilenecek yaklaşık 200 çalışanı için şirket tarihinin en büyük yardım kampanyasına hazırlanıyor. Şirket fonu ve çalışanlarının bağışlarıyla Google 4 milyon dolarlık yardım bütçe oluşturacak.



For generations, this country has been home to immigrants like Sanaz. Her story is playing out all over the country. Google is with you. https: //t.co/mllnZ5gNDB— sundarpichai (@sundarpichai) January 29, 2017



76 çalışanını yakından ilgilendiren kararnameyle ilgili Microsoft'un Hindistan göçmeni CEO'su Satya Nadella insan kaynakları platformu LinkedIn üzerinden açıklama yayınladı, ABD başkanının kararını eleştirdi.



Trending: Trump's immigration ban impacts 76 Microsoft employees; CEO Satya Nadella speaks out https: //t.co/HoJF0ZUBN9— GeekWire (@geekwire) January 30, 2017



Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg Facebook sayfasında ve mikro blog sitesi Twitter CEOsu Jack Dorsey de Twitter mesajlarında, göçmenlerin ülkenin önemli değeri olduklarını ve Trump'ın kararını yanlış bulduklarını yazdılar.



Twitter, şirket adresinden yayımladığı mesajında ise "Twitter'ı tüm dinlerden göçmenler kurdu, daima onların yanındayız." ifadesi kullanıldı.



Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always.— Twitter (@Twitter) January 29, 2017



Apple CEOsu Tim Cook çalışanlarına gönderdiği mektupta Trump'ın politikasını desteklemediğini ve derin endişe duyduğunu, İnsan Kaynakları ve Hukuk bürolarının önlemler konusunda ça



