Dijital Dönüşüme Adapte Olmak Gerekiyor'

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, dijital dönüşüme adapte olmanın önemine değindi.



Dijital dönüşümün kurumlardaki verimliliği ve etkinliği arttırdığını belirten Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, "Dijital dönüşüm kurumların daha esnek olmalarını sağlıyor. Bu hızlı değişen dünyada onlara bir hız kazandırıyor. Bunu yapmadığınız takdirde ya takipçi oluyorsunuz ya da ortadan yok oluyorsunuz. Özellikle kurumsal dünyada rekabet çok önemli. Biz rekabet edebilmek için dijital bir dönüşüm yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. ve bu süreçte şu anda o kadar hızlı ilerliyor ki, bu dijital dönüşüm sürecine adapte olmak gerekiyor." dedi.