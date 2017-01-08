Dijital Dönüşümde Iot'nin Yeri

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Yöneticisi Mustafa Şahin, dijital dönüşümde IoT'nin yerini Wise TV'ye anlattı.



Şahin, "Dijital dönüşüm ve IoT aslında günümüzde birbirinin ayrılmaz parçası olarak kullanılmakta. Biz dijital dönüşümün içinde IoT'nin çok önemli bir yeri olduğunu düşünerek 2014 yılının ortasından itibaren IoT platformumuz alındı. Bir yatırıma başladık bu paralelde. Bunun üzerine bir takım IoT çözümleri geliştirerek de bu süreci desteklemeye çalışıyoruz. Dijital dönüşüm şirketlerin süreçlerini daha iyi otomotize etmesi ve optimize etmesi konusunda bir takım gerekliliklerden doğduğu noktada IoT'de bunu en güçlü şekilde destekleyen çözüm setlerinden bir tanesi olarak değerlendirilebilir" diyerek dijital dönüşüm ve IoT'nin birbirinin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.