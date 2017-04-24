Dijital dönüşümde dev işbirliği

T-Soft, ödeme altyapısı için iyzico ile anlaştı

Türkiye'nin yenilikçi ödeme şirketi iyzico, liderlerin tercih ettiği e-ticaret çözümleri sunan T-Soft'u partnerleri arasına kattı. T-Soft, hizmet verdiği Türkiye'nin lider markalarının sanal mağazalarına iyzico ödeme altyapısını da sunacak. Sanal mağazalar iyzico'nun sunduğu çözümler sayesinde tek entegrasyonla 24 saat içinde tüm bankaların kredi kartlarından kolayca ödeme alabilecek. E-ticaret yapmak isteyen T-Soft bünyesindeki markalar, BDDK lisanslı, PCI–DSS sertifikalı bir ödeme kuruluşuyla çalışma şansını yakalayacak.

T-Soft kurucu ortağı Ömer Arıkan, bu önemli işbirliğine ilişkin şunları söyledi: "Artan döviz kurları ve yakın ülkelerde gelişen e-ticaret, yerli girişimci için çok büyük fırsatlar ortaya koyuyor. iyzico'nun İran pazarına yönelik çalışmaları ve yeni teknolojilere hızlı tepki verebilme yeteneği işbirliğimizin temellerini oluşturuyor. Ar-Ge gücü yüksek şirketlerin bütünleşik çözümleri, hizmet alanlar için; daha az maliyet, daha hızlı çözüm ve daha çok performans olarak kendini gösteriyor. Tekrom Teknoloji T-Soft markasıyla popüler markalardan oluşan 2000 üzerinde sanal mağazaya, N11Mağazam, eticaretin.com gibi markalarla da toplam 6000 üzerinde sanal mağazaya hizmet veriyor. 2017 yılı haziran ayına kadar 500 üzerinde mağazamızın iyzico ile çalışacağını öngörüyoruz."

iyzico CEO'su Barbaros Özbugutu ise şöyle devam ediyor: "T-Soft gibi Türkiye'nin önde gelen markalarına hizmet veren bir şirketle işbirliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. iyzico olarak firmalara modern, hızlı ve kolay entegre edilebilen bir ödeme sistemi sunuyoruz. Bu işbirliği sayesinde de offline olarak ürün ve hizmet satan birçok firmayı e-ticarete teşvik etmiş olacağız. 81 kişilik konusunda uzman kadromuzla müşterilerimiz taleplerine en kısa sürede yanıt veriyor, ihtiyaç halinde onlar için özel çözümler de üretiyoruz. T-Soft ile yaptığımız bu işbirliğinin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz."