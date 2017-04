Dijital Dönüşüm Tüm İş Süreçlerinin İyileşmesi Demek'

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, gelişen teknolojinin kurumların iş süreçlerini nasıl kolaylaştırdığı yönünde bilgi verdi.



Dünyanın gündeminde olan dijital dönüşüm konusuna değinen Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, "Dijital dönüşüm demek, tüm süreçlerinizin ve tüm şirketinizin dijital dünyada temsil edilmesi, dijital araçları kullanılarak iyileştirilmesi anlamına geliyor. Biz aslında yıllardır bunu yapıyoruz ama özellikle bulut bilişim, nesnelerin interneti, AI dediğimiz Artificial Intelligence bunun önünü daha çok açtı. Artık çok daha farklı otomatik yapılan bir yapay zeka ile yapılan ve işlerimizi daha da kolaylaştıracak bir dijital dünyadan bahsediyoruz. Biz bu teknolojiyi kullanarak her adımda daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Aslında temelde her şeyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Connected world dediğimiz aslında, connected customer belki bulut CRM anlamında konuştuğumuz zaman daha doğru olacak. Müşteriyi ve etrafındaki her şeyi birbirine bağlayıp, bu bahsettiğimiz teknolojileri de kullanıp daha güzel bir dünya yaratmaya çalışıyoruz." şeklinde bilgi paylaşımında bulundu.