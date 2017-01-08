Dijital Dönüşüm Sürecinde İnnova'nın Iot Faaliyetleri Neler?

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Yöneticisi Mustafa Şahin, dijital dönüşüm sürecinde İnnova'nın IoT faaliyetlerinin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Şahin sektör için farklı çözümler sunduklarını belirterek, "İnnova olarak geliştirdiğimiz IoT platformumuz üzerinde dikey çözümler geliştirerek sektöre hizmet sunmaya çalışıyoruz. Platformumuz her türlü cihazı bağlamak konusunda hizmet veren yatay bir platformken, dikey çözümlerimizle de alan bazlı çözümler geliştirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz sektöre. Bu alanda yaptığımız ilk yatırımlarımızdan bir tanesi akıllı mağaza çözümümüz. Kişi sayma, mağaza içi analitik, personel yönetimi ve akıllı tabela çözümü ve ortam izlemeden oluşan bir çözüm setimizle şuan perakendecilik sektörüne hizmet veriyoruz. Bunda ilk önemli referansımız da Türk Telekom mağazaları" dedi.