Dijital Diş Hekimliği Devri

Diş Hekimi Uğur Bilkay, teknolojik gelişmelerin diş hekimliğinde bir çok yeniliğe olanak sağladığını belirterek, "Dijital teknoloji sayesinde artık hastalar tedavi aşamasında rahatlık kazandırırken, tedavi ve protez yapım süreleri de olabildiğince kısaltılıyor" dedi.



Dijital diş hekimliğinde en önemli teknolojik gelişmelerden birinin ölçü alma alanında gerçekleştiğini belirten Diş Hekimi Uğur Bilkay, 3D ağız içi kamera sistemi ile hastalara uygulanan sabit kron, köprü ve lamine gibi tedavi yöntemleri sırasında alınan ölçülerin çok daha konforlu ve kısa sürede elde edilebildiğini söyledi. Bu sistem öncesinde kullanılan klasik ölçü alma maddelerinin çoğu hastada öğürme, bulantı veya kusma refleksine neden olabildiğini anlatan Diş hekimi Bilkay, "Hassas ölçü alabilen üç boyutlu intraoral kamera ile ağız içerisinde çok hızlı bir şekilde tarama yapılabiliyor ve hastalar herhangi bir rahatsızlık yaşamıyor. Kısa sürede ağız içinin birebir kopyasını alabilmeye olanak sağlayan bu sistem ile, ölçüm hata payı en aza indirilirken ve yapılacak uygulamalarda en iyi uyum rahatlıkla yakalanıyor" dedi.



Protezler iki günde hazırlanıyor



Bugüne kadar uygulanan klasik sistem ile alınan ölçülerde hata oranı nedeni ile hastaların birden fazla provaya gelmek zorunda kaldığını anlatan diş hekimi Bilkay, "Yeni dijital ölçü alma yöntemiyle neredeyse hatasız ölçü alınıyor. Tüm sabit protezlerde, kron, köprü, lamine ve implant üstü protezlerin ölçü aşamasında kullanılan ağız içi kamera ile yüzde 100'e yakın hassasiyette net ölçü alınabilmesini mümkün. Bu teknoloji kişinin yüz ifadesine ve ağız şekline en uygun tasarımların yapılmasına olanak sağlıyor. Hastalar birçok kere provaya gelmek durumda kalmıyor. Klasik ölçü alma yöntemleri ile sonuçlanması bir haftayı bulan full zirkon ve lamine tedavilerinde, dijital diş hekimliği sayesinde ikinci seansta hastalar dişlerine kavuşabiliyor" şeklinde konuştu. - İZMİR