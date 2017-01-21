Digor'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Kars'ın Digor İlçesi'nde terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen üç kişi hakkında işlem başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Digor'a bağlı Celal, Boyalı ve Varlı köyünde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen F.A., A.K. ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunan R.Ü. hakkında işlem başlatıldı.



Soruşturma kapsamında F.A'nın Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarına katılmak için Ankara'ya gittiği tespit edilirken, A.K. ile R.Ü. ise gözaltına alındı. - KARS