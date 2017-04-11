Digor'da Dumandan Zehirlenen 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Digor İlçesi'nde sobadan çıkan dumandan zehirlenen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, K.V. isimli vatandaş, evinde tek başına uyuduğu esnada, sobadan çıkan dumandan zehirlendi. Komşuların durumu jandarmaya bildirmesiyle olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri, K.V.'yi ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.V. hayatını kaybetti.



Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla K.V.'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılamak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KARS