Digor'a Kayyum Eli Değdi

Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül'ün, "Zimmet ve kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği" suçlarından hakkında devam eden soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlık Makamının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Kaymakam Mustafa Güngör'ün kayyum atamsıyla birlikte ilçeye hizmet gelmeye başladı.



İçişleri Bakanlık Makamı'nın 08.02.2017 tarihli olur emri ile görevinden uzaklaştırılan Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül'ün yerine, Belediye Kanunu'nun 45, 46 ve geçici 9'uncu maddesi uyarınca Kars Valilik Makamının 08.02.2017 tarihli oluru ile Digor Kaymakamı Mustafa Güngör'ün görevlendirilmesinden sonra Digor'da belediye hizmetlerinden nasibini almaya başladı.



Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'li belediyenin hizmet götürmediği Digor 2 bin 656 olan merkez nüfusu ile küçük bir ilçe olmasına rağmen bu güne kadar çözülmemiş büyük sorunlarıyla boğuşuyordu.



Digor Kaymakamı Mustafa Güngör'ün Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği günden itibaren ilçenin ana caddesindeki büyük çukurlara kar sularının erimesiyle dolan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen su birikintilerinin tahliyesi için bir çalışma başlatıldı.



Digor Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör, "Digor halkının en temel ihtiyacı ve hakkı olan belediye tarafından sunulması gerekli sağlıklı içme suyu en büyük problemdir. Digor'a dair hayallerimiz var. Digor'un içme suyu sorununu çözeceğiz. Digorlu hemşehrilerimiz, musluklarından 24 saat su içebilecek" dedi.



Digor Belediyesi'ne kurumsal bir hüviyet kazandırılması ve keyfi yönetime son vererek, Digor halkına hak ettikleri hizmetleri sunabilmek için Belediye Teşkilatı yeniden ele alınıp, belediyenin kurumsal kimliği yeniden tasarlandığını ifade eden Güngör, "Artık Digor Belediyesi sadece Digor Halkı'na hizmet ediyor. Amacı belli olmayan, amacı hizmet etmek olmayan bir anlayışla yapılmış, kamu kaynaklarını sömüren ihaleler iptal edilmiştir. Artık Digor halkının her kuruşu kendilerine hizmet olarak sunulmaktadır. Araçların zor ilerlediği ilçemizin ana caddesinin tesviyesi yapıldıktan sonra malzeme serilerek araç trafiği rahatlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın talimatlarıyla Digor ilçemizin ana caddesi karayolları standartlarında Sıcak Asfalt yapılacak" diye konuştu.



Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için araç parkımız zenginleştiriliyor. Sayın Bakanımızın destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen anahtar teslim fiyatı yaklaşık 300 Bin TL. olan damperli kamyon teslim alınarak halkın hizmetine sunulduğuna dikkat çeken Güngör, "Artık Çöpler düzenli toplanıyor. Hafta sonları dahil olmak üzere her gün sabah ve akşam çöpler toplanıyor. Sağlıklı ve temiz bir çevre için bırakın çöpleri muhafaza etmeyi, kendisi çöp olmuş eski çöp konteynerları yenilendi. Sokak hayvanları profesyonel bir ekiple usulüne uygun olarak toplatıldı. Bizlere güvenerek görev ve sorumluluk veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a, hizmetlerin sunulmasında bizlere kaynak yaratan, ilgisini ve desteğini esirgemeyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KARS