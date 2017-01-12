Digiturk'ten Şifresiz Maç Müjdesi!

FutbolArena – Digiturk'ün beIN Media Group'a katılmasının ardından kanalın markaları da beIN çatısı altında toplanıyor.



LİG TV'NİN İSMİ DEĞİŞTİ



Bu kapsamda Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değişti. Film, dizi, yemek ve belgesel kanalları da beIN ana markası altında birleşecek



Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak.