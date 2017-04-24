Digitalzone Meetups: Aylık Seo Kafe Toplantıları
25 Nisan Salı günü saat 19.00'da düzenlenecek olan Digitalzone Meetups, ücretsiz olarak SEO konusuna ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.
25 Nisan Salı günü saat 19.00'da düzenlenecek olan Digitalzone Meetups, ücretsiz olarak SEO konusuna ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.
Sektörün gelişimine katkı sağlamak için SEO danışmanlığı alanında hizmet sağlayan Zeo'nun İstanbul ofisi tarafından düzenlenen etkinlik; katılımcılarına hem çevre, hem de kişisel gelişim vaat ediyor.
Bu ay etkinliğimizde N11'de SEO Manager olarak görev alan Uğur Eskici ve Zeo'nun kurucusu Yiğit Konur, "E-Ticaret Sitelerinde SEO" konusu ile alakalı sizlerden gelen soruları yanıtlayacak!
Etkinlikte yanıtlanmasını istediğiniz tüm soruları Twitter üzerinden #digitalzone hashtag'i ile paylaşabilir ya da digitalzone@zeo.org adresine iletebilirsiniz.
Etkinlik programı:
18: 30 - 19: 00 - Networking & Tanışma
19: 00 - 19: 45 - Birinci Oturum
19: 45 - 20: 00 - Kahve Arası
20: 00 - 20: 45 - İkinci Oturum
Etkinlik kapasitesinin 200 kişilik olması sebebiyle, biletler Eventbrite üzerinde sınırlı sayıda sunulacaktır. Tüm katılımcıların Eventbrite uygulamasındaki doğrulama mesajını katılım esnasında göstermeleri rica edilecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi
Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Digitalzone Meetups: Aylık SEO Kafe Toplantıları
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır