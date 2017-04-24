25 Nisan Salı günü saat 19.00'da düzenlenecek olan Digitalzone Meetups, ücretsiz olarak SEO konusuna ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.



Sektörün gelişimine katkı sağlamak için SEO danışmanlığı alanında hizmet sağlayan Zeo'nun İstanbul ofisi tarafından düzenlenen etkinlik; katılımcılarına hem çevre, hem de kişisel gelişim vaat ediyor.



Bu ay etkinliğimizde N11'de SEO Manager olarak görev alan Uğur Eskici ve Zeo'nun kurucusu Yiğit Konur, "E-Ticaret Sitelerinde SEO" konusu ile alakalı sizlerden gelen soruları yanıtlayacak!



Etkinlikte yanıtlanmasını istediğiniz tüm soruları Twitter üzerinden #digitalzone hashtag'i ile paylaşabilir ya da digitalzone@zeo.org adresine iletebilirsiniz.



Etkinlik programı:



18: 30 - 19: 00 - Networking & Tanışma



19: 00 - 19: 45 - Birinci Oturum



19: 45 - 20: 00 - Kahve Arası



20: 00 - 20: 45 - İkinci Oturum



Etkinlik kapasitesinin 200 kişilik olması sebebiyle, biletler Eventbrite üzerinde sınırlı sayıda sunulacaktır. Tüm katılımcıların Eventbrite uygulamasındaki doğrulama mesajını katılım esnasında göstermeleri rica edilecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi



Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Digitalzone Meetups: Aylık SEO Kafe Toplantıları



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır