Digitalzone Meetups: Aylık SEO Kafe Toplantıları

31 Ocak Salı günü saat 19.00'da düzenlenecek olan Digitalzone Meetups, ücretsiz olarak SEO konusuna ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor. Sektörün gelişimine katkı sağlamak için SEO danışmanlığı alanında hizmet sağlayan Zeo'nun İstanbul ofisi tarafından düzenlenen etkinlik; katılımcılarına hem çevre, hem de kişisel gelişim vaat ediyor.

Bu ay gerçekleşecek etkinlikte 6 SEO yöneticisi bir araya geliyor ve 2017 yılında SEO paneli gerçekleşiyor. Soru ve cevaplar şeklinde gerçekleşecek bu panelde ağırlayacağımız SEO yöneticileri ve etkinlik programı aşağıdaki gibi:

İlyas Teker - Uluslararası SEO Danışmanı

Serbay Arda Ayzit - SEO Direktörü (SEM)

Okan Kortan - SEO Manager (Hepsiburada)

Yiğit Konur - Kurucu (Zeo)

Arda Mendeş - Dijital Pazarlama Müdürü (Demirören Medya)

Behlül Göktepe - SEO & İçerik Direktörü (Buldumbuldum.com)

18:30 - 19:00 - Networking & Tanışma

19:00 - 20:00 - Birinci Oturum

20:00 - 20:15 - Kahve Arası

20:15 - 21:15 - İkinci Oturum

Etkinliğin kapasitesinin 200 kişilik olması sebebiyle, biletler Eventbrite üzerinde sınırlı sayıda sunulacaktır. Tüm katılımcıların Eventbrite uygulamasındaki doğrulama mesajını katılım esnasında göstermeleri rica edilecektir.