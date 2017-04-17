Digitaltalks İlkbahar'17 - Iı. Hafta

DigitalTalks İlkbahar'17 Devam Ediyor!



Birbirinden değerli konuşmacıları dinleyeceğimiz; yeni kişilerle tanışıp bağlantılarımızı kuvvetlendirme şansı bulacağımız 6 haftalık maratonumuz Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde devam ediyor.



Bu serimizde davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza, elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, platin sponsorlarımız Arvato Bertelsmann ve Dell EMC'ye, altın sponsorumuz Monitise'a teşekkürlerimizi sunarız.



DigitalTalks İlkbahar'17 İkinci Hafta Programı, 18 Nisan Salı:



19: 30 - 20: 20



Pazarlama ve İletişim Dünyası Dijitalleşme ile Nasıl Evriliyor?



Arda Erdik; Tribal Worldwide İstanbul Ajans Başkanı & Yaratıcı Yönetmen



Zafer Özçelik; Dentsu Aegis Network Türkiye Dijital Grup Başkanı



20: 20 - 20: 40



Çay & Kahve Arası



20: 40 - 21: 30



Dijital Tüketici



Fulya Durmuş; GfK Tüketici Deneyimleri Genel Müdürü



Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.



Ulaşım ile İlgili Önemli Bilgilendirme: Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü 1. Levent ve 4. Levent metro istasyonlarına çok yakındır. Bu açıdan metro ile gelmeniz çok rahat olacaktır. Aracınızla gelmeniz durumunda 19: 00 – 22: 00 saatleri arasında Kule 3 C Otoparkını ücretsiz kullanabilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük, İş Kuleleri, Kule 1, 41.Kat



Mekan Adresi : Levent



Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 30: 00



Kategori : DigitalTalks İlkbahar'17 - II. Hafta



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır