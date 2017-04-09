DigitalTalks İlkbahar'17 10 Nisan Pazartesi Akşamı Başlıyor!



Birbirinden değerli konuşmacıları dinleyeceğimiz; yeni kişilerle tanışıp bağlantılarımızı kuvvetlendirme şansı bulacağımız 6 haftalık maratonumuz Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde 10 Nisan Pazartesi akşamı başlıyor.



Bu serimizde davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza, elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankasına, platin sponsorlarımız Arvato Bertelsmann ve Dell EMC'ye, altın sponsorumuz Monitise'a teşekkürlerimizi sunarız.



DigitalTalks İlkbahar'17 Birinci Hafta Programı:



19: 30 - 20: 20



Yapay Zeka; Geçmişi, Bugünü ve Geleceği



Onur Koç; Microsoft Türkiye, CTOYapay Zekanın Farklı Sektörlere Etkisi



20: 20 - 20: 40



Çay & Kahve Arası



20: 40 - 21: 30



Yapay Zekanın Farklı Sektörlere Etkisi



Ali Murat Alkanlı; Arvato Telekomünikasyon, Hizmet ve Çözüm Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi



Darço Akkaranfil; SoftTech, Genel Müdür Yardımcısı



Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.



Ulaşım ile İlgili Önemli Bilgilendirme: Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü 1. Levent ve 4. Levent metro istasyonlarına çok yakındır. Bu açıdan metro ile gelmeniz çok rahat olacaktır. Aracınızla gelmeniz durumunda 19: 00 – 22: 00 saatleri arasında Kule 3 C Otoparkını ücretsiz kullanabilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük, Kule 1, 41.Kat



Mekan Adresi : Levent



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 30: 00



Kategori : DigitalTalks İlkbahar'17 - I. Hafta



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır