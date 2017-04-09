Digitaltalks İlkbahar'17 - I. Hafta
DigitalTalks İlkbahar'17 10 Nisan Pazartesi Akşamı Başlıyor!
DigitalTalks İlkbahar'17 10 Nisan Pazartesi Akşamı Başlıyor!
Birbirinden değerli konuşmacıları dinleyeceğimiz; yeni kişilerle tanışıp bağlantılarımızı kuvvetlendirme şansı bulacağımız 6 haftalık maratonumuz Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde 10 Nisan Pazartesi akşamı başlıyor.
Bu serimizde davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza, elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankasına, platin sponsorlarımız Arvato Bertelsmann ve Dell EMC'ye, altın sponsorumuz Monitise'a teşekkürlerimizi sunarız.
DigitalTalks İlkbahar'17 Birinci Hafta Programı:
19: 30 - 20: 20
Yapay Zeka; Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
Onur Koç; Microsoft Türkiye, CTOYapay Zekanın Farklı Sektörlere Etkisi
20: 20 - 20: 40
Çay & Kahve Arası
20: 40 - 21: 30
Yapay Zekanın Farklı Sektörlere Etkisi
Ali Murat Alkanlı; Arvato Telekomünikasyon, Hizmet ve Çözüm Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Darço Akkaranfil; SoftTech, Genel Müdür Yardımcısı
Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Ulaşım ile İlgili Önemli Bilgilendirme: Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü 1. Levent ve 4. Levent metro istasyonlarına çok yakındır. Bu açıdan metro ile gelmeniz çok rahat olacaktır. Aracınızla gelmeniz durumunda 19: 00 – 22: 00 saatleri arasında Kule 3 C Otoparkını ücretsiz kullanabilirsiniz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük, Kule 1, 41.Kat
Mekan Adresi : Levent
Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 30: 00
Kategori : DigitalTalks İlkbahar'17 - I. Hafta
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır