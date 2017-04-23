Digital Signage Yazılımı Nasıl Olmalı?

iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç, digital signage yazılımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Günden güne yaygınlığı artan digital signage kullanımında donanım seçimi kadar yazılımların da önemli olduğuna dikkat çeken iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç, digital signage kullanıcılarını uyardı.



Dijital ekranlardaki içeriğin kolay yönetilmesi için kullanıcı dostu bir yazılıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Tunç, "Tercih edilen yazılım, ekranları uzaktan açıp kapama ve ekranların donanım seviyesini yönetebilme gibi pek çok imkanı sağlayabilmelidir" dedi.



Tunç digital signage yazılımlarının taşıması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

• Digital signage yazılımı hızlı ve performanslı çalışmalıdır.

• Raporlama kabiliyeti yüksek olmalıdır.

• XML, RSS, Rest ve Web Servis gibi dış veri kaynakları ile kolayca entegre olabilmelidir.

• HTML 5, Video, Resim, Flash, PDF ve her türlü medya formatını desteklemelidir.

• İçerikleri kolayca ve hızlıca güncellemenize imkan sunmalıdır.

• Etkili içerikler oluşturabilmek için size yol göstermelidir.

• Otomatik programlamaya (Açılış/Kapanış zamanlarının belirlenmesi gibi) olanak sağlamalıdır.

• Ekranlarınızın durumlarını uzaktan izlemenize ve müdahale etmenize olanak vermelidir.



Tunç ayrıca, verilen kısa bir eğitimle, ilgili kişilerin zorlanmadan bu yazılımı rahatça kullanabiliyor olması gerektiğini sözlerine ekledi.