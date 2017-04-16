Digital Ekranların Pazarlama Yöntemlerine Sunduğu Katkılar

Dijital ekranlar pazarlama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.



iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç, günden güne yaygınlaşan digital signage teknolojisinin pazarlama'ya yeni bir soluk getirdiğini söyledi.



Tunç, dijital ekranlarda ne tür pazarlama tekniklerinin ve yöntemlerinin uygulanabileceğine ilişkin örnekler verdiği açıklamasında dijital ekranlarla beraber pazarlama çalışmalarında yeni bir dönem başladığını söyledi.



Pazarlama departmanlarının alışık oldukları çalışma yöntemlerine bir yenilik geldiğine dikkat çeken iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç şunları söyledi:

"Perakende sektöründe artık mağaza içinde dijital ekranlar kullanılıyor. Mağaza girişinde ve ürünlerin sergilendiği çeşitli alanlarda birtakım ekranlar oluyor. Bunun yanı sıra kasada, bekleme kuyruğunda geçirilen zaman için yine kasa arkasında ekranlar kullanılıyor. Dolayısıyla pazarlamacıların da artık daha farklı şeyler düşünmesi gerekiyor"



Mağazanın önündeki ekranlarda müşterileri mağazaya çekmek ve mağaza içindeki ekranlarda ürünlerin satışını artırmak için yayınlanacak olan içeriklerin pazarlama departmanı tarafından tasarlanması gerektiğine işaret eden Tunç, "Kasa arkasındaki ekranlarda ne tür içerikler yayınlamak lazım ki bekleyenler daha keyifli vakit geçirebilsin? Mağazada gördüğü ürünü alması için o ürünü nasıl göstermeliyiz? Bu konularla ilgili içerikleri farklılaştırması gerekiyor" diye konuştu.



Eski posterlerin yerini dijital ekranların aldığını hatırlatan Tunç "Eskiden birtakım posterler vardı. Mağazanın her yerine aynı posterler asılıyordu. Şimdi biz artık daha farklı imkanlar sunuyoruz. Mağazanın girişine bir kioks yerleştiriyoruz ya da dokunmatik bir ürünle interaktivite sağlıyoruz. Kasa arkasına da dinamik ve zengin içerikler sunabileceği imkanlar sağlıyoruz. Pazarlamacıların da bunu en iyi şekilde kullanması gerekiyor" dedi.



Tunç, mağazanın içerisine videowall ekranları konumlandırarak daha büyük alanlarda büyük görsellerin gösterilebileceği, dikkat çekici bir show alanları oluşturduklarını sözlerine ekledi.