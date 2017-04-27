Digital Age Summit Sporla Başlıyor

Digital Age Summit katılımcıları, her iki güne de Life Fitness, LFA Eğitmeni Onur Gurur Özbek ile sabah pilates yaparak başlama şansını yakalayacak. Pilates etkinliğinin yanı sıra Life Fitness'ın deneyim alanları da katılımcıların zirve boyunca canlı ve zinde kalmasını sağlayacak.

Digital Age Summit'in bir diğer sürprizi de bu yıl zirvenin "İyi Yaşam" marka elçisi olan Dilara Koçak. Koçak, Bepanthol'ün de desteğiyle iki gün boyunca çevre dostu yemek seçimleri, iyi yaşam için uygulanabilir ipuçları, pratik öneri ve videolar ile fark yaratmaya hazırlanıyor. İyi yaşam alanında etkili bir influencer olma hikayesini sahnede paylaşırken, gün içinde Youtube canlı yayınları ile de aktif şekilde programda yer alacak. Kahve araları ise "iyi yaşam için kısa bir mola" temalı sürprizlerle renklenecek.