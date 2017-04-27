Diego Simeone, İnter'e Gitmesi Durumunda Arda Turan'ı Transfer Edecek

Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇILMAYACAK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için madden hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter'in Diego Simeone'yi de büyük bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

ZANETTİ ÇOK İSTİYOR

Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Cholo Simeone ile görüştüğü, başta reddeden Simeone'nin Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.

İLK ÖNCE ARDA'YI İSTEDİ

Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı. Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı. Görüşmede adı geçen diğer isimlerin Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Bernardo Silva ve James Rodriguez olduğunun altı çizildi.

Diego Simeone'nin kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi ve böylece transfer bütçesinin büyümesi için de görüş belirttiği bilgisi verildi.