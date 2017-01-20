Diego Ribas Sürprizi! Yeniden Çağrıldı

FutbolArena - Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesinde Flamengo takımına geri dönen Diego Ribas, sergilediği başarılı performansın ardından yeniden Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Deneyimli oyuncunun, Brezilya'nın Kolombiya ile oynayacağı yardım maçının kadrosunda yer alacağı belirtildi.



Sambacıların teknik direktörü Adenor Leonardo Bacchi'nin açıkladığı kadroda Diego Ribas'ın dışında Robinho'nun da uzun bir aranın ardından kadroda yer alması dikkat çekti.



Brezilya - Kolombiya yardım maçı ne zaman?



Kolombiya ve Brezilya'nın milli futbol takımları, Kolombiya'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için dostluk maçı yapacak.



Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ülkenin FIFA ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'na (CONMEBOL) başvuru yaptığı, milli takımların 22 Ocak tarihinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda dostluk maçında karşılaşacakları bildirildi. Maçtan elde edilen gelirin ise uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım için kullanılacağı vurgulandı.