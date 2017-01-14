Diego Costa, Çinlilerin Yıllık Verdiği Maaşı Duyunca İdmanlara Çıkmadı

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte ile tartışan Diego Costa, cumartesi günü oynayacakları Leicester City maçının kadrosunda yer almadı.

ANTRENMANLARA ÇIKMADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, önce antrenörü ardından da İtalyan teknik adam Conte ile sakatlığı konusunda ters düşen 28 yaşındaki İspanyol golcünün hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı ve lig maçı için bugün Leicester kentine giden kafilede yer almadığı kaydedildi.

HOCAYI İKNA EDEMEDİ

Diego Costa'nın belindeki rahatsızlığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ancak 47 yaşındaki teknik adamın İspanyol golcünün ikna edemediği Chelsea sağlık ekibinin arkasında durduğu öne sürüldü.

İngiliz basını, Chelsea'nin Çin'den gelen transfer teklifi sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ve bu yüzden takım için sorunlar çıkardığını yazdı.

ÇİN'DEN YILLIK 30 MİLYON EURO

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atan, 5 asist veren Costa'ya Çin'den yıllık 30 milyon Sterlinlik transfer teklifi geldiği, kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'in ise yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı basına yansıdı.