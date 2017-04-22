Didimli mübadil torunları mübadelenin 93. yılında bir araya geldi



AYDIN - Kurtuluş Savaşı sonrası İstanbul ve Batı Trakya haricinde Türkiye'de yaşayan Rumlar ile Yunanistan'da yaşayan Türklerin karşılıklı olarak mübadele edilerek, yer değiştirmelerinin 93. yılında Didimli mübadil torunları yemekte bir araya geldi.

Didim Belediyesinin katkılarıyla ve Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği öncülüğündeki yemek Kamacı 3 Restoranda düzenlendi. Yemeğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP Belediye Meclis Üyeleri Ali Çağlar ve Vedat Ege, Didim eski Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Dernek Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın ile mübadil torunları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yemeğin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın yaptı. Yalçın, "Bugün burada mübadelenin 93. yılı için toplandık. Mübadele gecelerinin yedincisini yapıyoruz. İlk iki gecesini daha önceki belediyemiz düzenledi. Ondan sonraki beş geceyi dernek ve belediye ile birlikte düzenliyoruz. Hepiniz katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"BU DERNEK FARKLI"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Burada olmak sevindirici; Dernek başkanımız satır aralarında önemli mesajlar verdi. Yıllarca ben de dernek başkanlığı yaptım. Dernekçilik çok zordur çünkü imkanlar yoktur. Üyelerine her türlü menfaat sağlayamıyorsanız bunu olumlu anlamda söylüyorum gelmezler. Üyeleri ihtiyaç olduğundan gelirler. Bu derneğin diğer derneklere göre farklılığı var. Bir kültürü ve yaşam tarzını binlerce km uzaktan o yaşadığı topraklardan buraya gelerek bunları gelecek nesillere aktarma gibi bir misyonu var. Dernek yönetimi bu etkinlik için teşekkür ediyorum ve burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Zübeyde Muslu Yalçın, kurucu dernek başkanlığı yapan ve ardından bir dönem başkanlık görevini sürdüren Muharrem Bilgin ve eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Yemek organizasyonu çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar devam etti.

(HÇ-BT)