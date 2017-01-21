Didimli Kadınlara Takım Koçluğu Eğitimi

Didim Belediyesi tarafından açılan Takım Koçluğu kursuna 14 kadın katılarak sertifikalarını aldılar.



Didim Belediyesi kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında açtığı kurslarla kadınlara istihdam ve hobi imkanı sunmaya devam ediyor. Eğitmen Neşe Akar önderliğinde kursa katılan 14 Didimli kadına Takım Koçluğu grup çalışmasına yönelik bilgiler verildi. Açılan bu kursla kadınların bu eğitimlerin yanında, kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlerden de faydalandıkları belirtildi.



Yapılan kurs çalışmasının ardından, kursa katılan kadınlar, sertifikalarını eğitmen Neşe Akar'ın elinden aldı. - AYDIN