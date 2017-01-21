Didimli Kadınlar Doyasıya Eğlendi

Didim Belediyesi'nin organizasyonu ile, Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, kadınlar doyasıya eğlenerek stres attılar.



Didim Belediyesi kadınlara yönelik düzenlemiş olduğu, sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde açılan kurslarla kadınlara istihdam ve hobi imkanı sunulurken, çeşitli organizasyonlara katılımları sağlanıyor.



Didim Belediyesi'nin organizasyonu, Karya Sanat ve Kültür Derneğinin davetlisi olarak Heredot Kültür merkezinde düzenlenen konsere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Didimli kadınlar, İtalyan Bel Canto Ariaları, İspanyol şarkıları ve Arjantin tangoları, yeni yıl konserine katılarak gönüllerince eğlendiler.



Didimli kadınlar, kendilerini unutmayan ve düzenlenen etkinliklerle sosyal yaşamlarını zenginleştiren Didim Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - AYDIN