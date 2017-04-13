Didim Vegfest İçin Geri Sayım Başlıyor

29-30 Nisan tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Didim Belediyesi ev sahipliğinde, Apollon Tapınağı mevkiinde gerçekleşecek Türkiye'nin ilk vegan festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.



Birçok ünlü markanın yanı sıra yerel üreticilerin de ürünlerini satışa sunacağı festival sokağında sadece müzik, eğlence ve alışveriş değil, çok değerli isimler tarafından önemli bilgilerin paylaşılacağı panel ve söyleşiler de yer alıyor.



Ayrıca, birbirinden ilginç ve keyifli atölye çalışmalarında katılımcılar hem öğrenip üretecek, hem de keyifli zaman geçirebilecekler. Yerli ve yabancı şeflerin sunumları, sürpriz konuklar ve şovlar da festivale renk katacak diğer özel ayrıntılar olacak.



Medya destekçisi NTV olan festivalde, 29 Nisan Cumartesi akşamı Zeynep Casalini de bir konser verecek. Vegfest'te çocuklar için iki gün boyunca yogadan, resim atölyesine çeşitli aktiviteler ve eğlenceli yarışmalar hazırlandı.



İlk gün gerçekleşecek panelin konuşmacıları ise şu isimlerden oluşuyor; Prof. Dr. Orhan Kural (İTÜ Maden Fak. Böl. Bşk), Emin Çapa (Kanal D Haber), Gül Kaynak (sağlıklı Yaşam Dan), Dr. Murat Kınıkoğlu (Kalp ve İç Hast. Uzm), Nevşin Mengü (CNN Türk Ana Haber), Dr. Mutse Banzrdach (Gastroenterelog), Dr. Nilgün Eröztürk (Beslenme Dan), Zülal Kalkandelen (Gazeteci Yazar), Öykü Büyükdere (Uzman Psikolog) ve Kevser Başkara (Beslenme Uzm). - AYDIN