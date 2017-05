Didim Vegan Festivali Sona Erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Vegan ve Vejetaryen Festivali sona erdi. Festivale katkı sunan panelistlere Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından plaket verildi



Didim Belediyesi, Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD), Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ve Didim Turizm Altyapı Birliği'nin (DİTAB) organizasyonuyla 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk vegan festivali olma özelliği taşıyan Didim Vegan Festivali ilk yılında büyük ilgi gördü. Hisar Mahallesinde Binlerce yıllık Apollon Tapınağı ile çevresindeki tarihi dokuların eşliğinde kurulan festival alanı binlerce kişiyi ağırladı.



Festival alanında Didim'e özgü, içerisinde et ve et ürünlerinin bulunmadığı yemekler sergilenirken, stantlarda sergilenen yeşillik ve doğal ürünler, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Stantları gezen vatandaşlar, Didim'e özgür yetişen otlardan yapılan yemekleri, etsiz köfteden hamburgere, ot kavurmasından mantar yemeklerine, süt ve yoğurt kullanılmadan yapılan böreklere kadar çeşitli lezzetleri tatma imkanı buldu. Etkinliklerde Vegan'a yönelik paneller, şeflerin canlı sunumları, müzik dinletileri, Çocuk aktiviteleri gibi bir çok etkinlikte alandakilerin beğenisine sunuldu.



Festivalin son gününde ise Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, festivalin organizasyonunda yer alan Didim Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş'a, Didim fahri hemşehrisi Hüseyin Baraner'e, sağlıklı yaşam danışmanı Gül Kaynak'a, beslenme uzmanı Kevser Başkara'ya, Uzman Psikolog Öykü Büyükdere'ye, gazeteci-yazar Zülal Kalkandere'ye ve Gastroenterolog Uzm. Dr Mutse Banzragch'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



Bu yıl ilk kez düzenlenen Festivalin Didim'in ve Ülkemizin tanıtımı noktasında atılmış önemli bir adım olduğunu dile getiren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve iki gün süren festivalimize ilginin yoğun olması bizleri de sevindirdi. Beklenilen üzerinden gösterilen ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Bu yıl festivalde her ne kadar bilerek yapmasak ta gördüğümüz eksiklikler ve aksaklıkları gelecek yıl tekrarlanmaması için çaba harcayacağız. Gelecek yıl festivale hem yurt içi hem de yurt dışından daha fazla katılımın olması noktasındaki tanıtımlarımızı daha da arttıracağız. Çok güzel bir festival düzenledik. Gelen misafirlerimizin tepkileri de çok olumlu oldu. Bu süreçte festivalde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza ve Ayrıca festivale sahip çıkan Didim halkına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN