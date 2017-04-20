Didim Engelliler Derneğinden Anlamlı Sandalye Bağışı

Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen Dursun Kabak'a Didim Engelliler Derneğince akülü sandalye bağışında bulunuldu. Didim'in Balat mahallesinde yaşayan ve yürümekte zorlanan yaşlı kadın Engelliler Derneği'nin bağışı ile yeniden hayata tutundu.



Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen Dursun Kabak'a Didim ve Yöresi Engelliler Derneğince akülü sandalye bağışlandı. Balat mahallesinde yaşayan Kabak'a akülü sandalyesini Dernek Başkanı Bedri Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerince teslim edildi. Akülü Sandalyenin teslim edilmesi esnasında duygulanan Dursun Kabak emeği geçenlere ve yardımda bulunanlara teşekkür etti. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş ise Didim genelinde yaptıkları araştırma ve taramalarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığını belirterek bir vatandaşın daha yüzünü güldürmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN