Didim'de Turizm Haftası Etkinlikleri

Aydın'da devam eden Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulunda panel düzenlendi.



Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulunda "Aydın-Didim Turizm Potansiyeli Geleceği ve Geçen Yıl ile Bu Yılın Kıyaslanması" konulu panel düzenlendi. Konferans salonunda yapıla panele Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ADÜ Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, kurum amirleri ile üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ilk konuşan ADÜ Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz açılış konuşması yaptı. Oğuz Didim'in Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade ederek, okulda yetişen ve eğitim alan öğrencilerinde istihdama katkı sağladığını dile getirdi.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise turizm sektöründe insanın insana hizmet ettiğini ve zor bir sektör olduğunu ifade ederek "Devlet bir dönem iyi destek verdi ama turizm her dönem destek olmalı. Turizm şefkat ister ve çocuk gibi bakılması lazım. Bugün turizm yatırımı yapanlar inanılmaz bir gayret sarf ediyor ve devletin de bu sektöre destek olması lazım" dedi.



Didim Kaymakamı İskender Yönden ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Didim'de turizm oranlarının geçen yıl artış yaşadığını dile getirdi. Turizmcilerin geçen yıl sıkıntı yaşadığını dile getirdiğini anımsatan Kaymakam Yönden "Turizmde sıkıntılar olabilir ama ben ümitliyim. İşimizi iyi yaparsak sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sadece kendimiz değil hepimiz aynı fikirde olmalıyız. Yeni turizm sezonunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Rabia Aydın "Aydın-Didim Turizm Potansiyeli Geleceği ve Geçen Yıl ile Bu Yılın Kıyaslanması" konusunda slayt eşliğinde bilgiler paylaştı.



Panelin ardından ADÜ Didim MYO öğrencileri tarafından hazırlanan yemek standı ilçe protokolünce gezildi. Stantta konuşan İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir'in getirdiği ve 800 yıllık zeytin ağacından elde edilen zeytin yağını tanıttı. Kaymakam yönden getirilen zeytinyağlarını daha sonra ilçe protokolüne ve öğretim görevlilerine hediye etti.



Ardından düzenlenen etkinlikte ADÜ Didim MYO halk oyunları ekipleri bir gösteri sundu ve ardından kokteyl düzenlendi. - AYDIN