Didim'de Trafik Kazası; 1 Yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim-Akbük yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. 09 YC 186 plakalı otomobil ile Didim'e seyir halinde olan F.B. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje ardından takla atarak karşı şeride geçti. Yaralı sürücüyü araçtan 112 acil servis ekipleri çıkardı.



Ağır yaralı sürücü ambulansla Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN