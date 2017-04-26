Didim'de Otomobilde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde durdurulup arama yapılan otomobilde, 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Didim yönünden gelen otomobili durdurdu. A.Ş.'nin kullandığı araçta yapılan kontrolde, 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla birlikte yakalanan A.Ş., jandarmaya götürüldü. A.Ş., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ş.'nin kullandığı otomobilin resmi evrakında eksiklikten dolayı 3 bin 571 TL para cezası kesildi. - Aydın