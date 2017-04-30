Didim'de Güreş Müsabakaları Sona Erdi

27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 17-18 Yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.



Didim'de düzenlenen 17-18 Yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan 17-18 Yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları 54 ilden 391 sporcu katıldı. 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi. Törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Aydın İl Gençlik ve spor Müdürü Bekir Çeker, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy ile teknik heyet katıldı.



Grekoromen ve Serbest Güreş dallarında yapılan müsabakalarda ilk iki gün grekoromen dallarında müsabakalar oynanırken iki günün sonunda dereceye giren sporculara madalyalar dağıtıldı. Son iki günkü müsabakalarda ise serbest stil güreşleri gerçekleştirildi ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi. - AYDIN