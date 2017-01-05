Didim'de Fırtınada Tekne Karaya Oturdu

Aydın'ın Didim ilçesinde fırtına dolayısıyla bir tekne karaya oturdu.



Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan fırtına dolayısıyla Altınkum'da olan bazı balıkçı tekneleri Taşburun mevkisine demir attı.



Fırtınada 17 metre uzunluğunda "MY Sun" isimli teknenin de karaya oturduğu görüldü.