Didim'de Çilek Hasatı

Aydın'ın Didim ilçesinde çilek hasatı yapıldı.



Akköy Mahallesinde 10 dönümlük alanda organik çilek üretimi yapan Ali Olgun'a ait arazide Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir'in de katılımıyla çilek hasatı yapıldı.



Çilek üreticilerine plaket verildiği etkinlikte konuşan Atabay, "Akköy'deki çileği yediğimiz zaman, dışarıda yediğimiz çilekler arasında olan farkı görebiliyoruz. Kokusu ve lezzeti çok farklı. Bizde bunu önce civarımızdaki iller, daha sonra tüm Türkiye'ye sunmak istedik. Akköy çileği olarak bu çileği, Türkiye çapında tanınır bir getireceğiz." dedi.



Gökdemir de Akköy Mahallesinin domates, salatalık ve diğer bağ bahçe ürünlerinin yanında çilek üretiminin de iyi noktalara geldiğini belirterek, "Çileğin ilçemizde başlaması gelişmesinde Tarım Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri ve köylere hizmet götürme birliğinin de önemi var." diye konuştu.



Üretici Olgun ise ilk başladığı yıllarda 2 dönüm olan kapasiteyi 10 dönüme çıkardığını ve ürünlerin tamamının organik olduğunu dile söyledi.