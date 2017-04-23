Didim Belediyesinin Geleneksel Uçurtma Şenliğinden Renkli Görüntüler

Didim Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği şölen havasında gerçekleştirildi.



Bu yıl 30. düzenlenen şenlik Mavişehir mahallesi Sağ-tur karşısında yapıldı. Uçurtma Şenliğinde Belediye tarafından sağlanan uçurtmalar çocuklara ücretsiz dağıtıldı. Etkinlikler kapsamında çocuklara yüz boyaması yapılırken müzik eşliğinde oyunlar oynandı.



Uçurtma Şenliğine çocuklarla birlikte ailelerinde katıldığı görülürken, aileler ve çocuklar güzel havada deniz kenarında uçurtma uçurdu. Şölen havasında gerçekleşen etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Meclis Üyeleri de katıldı. Başkan Atabay çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip, çocuklarla vakit geçirdi. - AYDIN