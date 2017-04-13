Didier Drogba, Yeni Kulübü Phoenix Rising'e Ortak Oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, ABD 2. Lig ekiplerinden Phoenix Rising'le anlaştı ve kulüple ortak oldu.

Didier Drogba, Yeni Kulübü Phoenix Rising'e Ortak Oldu

Son olarak MLS ekiplerinden Montreal Impact'te forma giyen Didier Drogba yeni takımını açıkladı. Fildişili golcü bundan böyle ABD United Soccer League (USL) ekiplerinden Phoenix Rising'de forma giyecek.

Bununla da yetinmeyen Drogba aynı zamanda kulübün sahibi olduğu gruba da ortak olduğunu duyurdu. Amaç takımın MLS'te mücadele etmesi.

ABD'nin ikinci seviye ligi olan USL'de 4 hafta geride kalırken Phoenix 3 puanla 8. sırada yer alıyor.

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