Didier Drogba: Galatasaray Ailem, Gelecekte Mutlaka Bir Araya Geleceğiz

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve oynadığı dönemde ortalığı kasıp kavuran Didier Drogba, basında çıkan Galatasaray'ın transfer teklifini olur olmadık istekler yüzünden reddettiği haberlerine bir açıklama yaptı.

"BİR GÜN TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Galatasaray için 'ailem' diyen Drogba, "Benim sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte tekrar bir araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu taraftarı, benim evim, ailem! Ve bu ebediyen böyle olacaktır, kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cimbom." diyerek açıklamasını tamamladı.