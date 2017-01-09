Didem & Fedai Gök - Resim Sergisi

Fedai Gök



15 Haziran 1973 Sivas /Şarkışla'ya bağlı Yapracık Köyünde dünyaya geldi. Orta Okulu Şarkişla İmam hatip orta okulunda liseyi şarkışla lisesinde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Uludağ Ünv. Eğitim Fakültesi Resim Öğrt. bölümünü kazandı. 1997 yılında resim öğretmeni olarak atandı. Halen uca Hasan Ali Yücel Orta Okulunda teknoloji tasarım ve resim öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Öğretmenlik görevinin yanında halen eşi ile sanatsal çalışmlarına devam etmektedir.



Didem Gök



29 Ocak 1976 da İzmir Bergamada dünyaya geldi.İlkokul ortaokul ve lise eğitimi Bergamada tamamladı.Lisede resim öğretmeni Dilşat Başarener'in atölyesinde bir yıl hazırlık eğitiminden snra 1993 yılında Uludağ Ünv. Eğitim Fakültesi Resim Öğrt. bölümünü kazandı. 1997 yılında mezun oldu aynı yıl resim öğretmeni olarak atandı. 1998'de Fedai Gök ile evlendi.Halen Buca Saadet Emir Ortaokulunda resim öğretöeni olarak çalışmaktadır.İkiçocuk annesidir.Eşi ile birlikte sanatsal çalışmlarına devam etmektedir.



Didem & Fedai Gök'ün "Tutku" temalı resim sergisi 10 - 23 Ocak 2017 tarihleri arasında İzmir Sanat'ta gezilebilir.



Açılış: 10 Ocak 2017 / 18.00