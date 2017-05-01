'Didem Balçın'ın Falında Aşk Çıktı!'

'FALINDA AŞK VAR'

Teklifleri değerlendirmek için fal baktırmaya geldiğini belirten ünlü oyuncunun falında aşk çıktığı öğrenildi.

'EN BÜYÜK AŞKIM İŞİM'

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu, 'Fal da aşk çıktığı doğru. Fakat şu an için en büyük aşkım, işim. Bu işler her şeyden önce kısmet. Neyin, ne zaman olacağını zaman gösterecek.' şeklinde konuştu.

Melekler Kahvesi'nde fal baktırdıktan sonra arkadaşlarıyla da bir süre sohbet eden ünlü oyuncu, müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Balçın, mekândan arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı.

