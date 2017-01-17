Didem Arslan'dan Reina Katliamcısı Yorumu: Bir Güzel Dövmüşler

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi vahşice öldüren terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda oğluyla birlikte ele geçirildi.

HABERİ CANLI YAYINDA ALDI

Son dakika haberini canlı yayında alan Didem Arslan, teröristin fotoğrafını gördüğünü güzel bir şekilde dövüldüğünü belirtti.

"ÇOK DA GÜZEL YAPMIŞLAR"

Didem Arslan, şunları söyledi; "Bir güzel dövmüşler kendisini. Arkadaşlarım o fotoğrafları verirlerse sizlerle paylaşacağız. Bir güzel dövmüşler kendisini. Çok da güzel yapmışlar."