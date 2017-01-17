Dicle Üniversitesi Yerleşkesinde Şehit Olan Polisler Için Tören

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Tören alanından detay görüntüler

Şehit yakınlarından detay görüntüler

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilişi

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

Şehitler için helallik alınması

Şehitler için dua edilmesi

Şehitlerin memleketlerine uğurlanması DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memurları için tören düzenlendi.