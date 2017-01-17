GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Tören alanından detay görüntüler
Şehit yakınlarından detay görüntüler
Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilişi
Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması
Şehitler için helallik alınması
Şehitler için dua edilmesi
Şehitlerin memleketlerine uğurlanması DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memurları için tören düzenlendi.
Dicle Üniversitesi Yerleşkesinde Şehit Olan Polisler Için Tören
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Tören alanından detay görüntüler Şehit yakınlarından detay görüntüler Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilişi Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması Şehitler için helallik alınması Şehitler için dua edilmesi Şehitlerin memleketlerine uğurlanması DİYARBAKIR -...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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