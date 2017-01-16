Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (6)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 3 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu.



Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.



Mezarlık duvarının olduğu bölgeye bomba yerleştirilmiş



Valilikten yapılan açıklamada, üniversitesi içerisindeki hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İlk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."