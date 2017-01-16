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Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (4)

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Olay yerinden genel görüntüler Ekiplerin çalışmaları DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Olay yerinden genel görüntüler
Ekiplerin çalışmaları DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Polis
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