GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Olay yerinden genel görüntüler
Ekiplerin çalışmaları DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (4)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Olay yerinden genel görüntüler Ekiplerin çalışmaları DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads