Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Olay yerine sevk edilen ambulanslar

Olay yerinde güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.