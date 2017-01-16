GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Olay yerine sevk edilen ambulanslar
Olay yerinde güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Olay yerine sevk edilen ambulanslar Olay yerinde güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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