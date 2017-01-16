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Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (3)

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Olay yerinden genel görüntü Saldırıda hasar gören otobüsün görüntüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi Yakınlarında Polis Ekibine Saldırı (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Olay yerinden genel görüntü
Saldırıda hasar gören otobüsün görüntüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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