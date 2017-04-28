Dicle Nehri Yatağında Atık Temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri yatağına atılan çöp ve hayvansal gübre gibi atıkları temizledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri yatağının 1 kilometrelik alanına atılan çöp ve hayvansal gübre gibi atıkları topladı. İş makinelerinin ulaşamadığı yerler ekipler tarafından temizlenirken, çöp torbalarına konulan atıklar, daha sonra iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Çöpler, kamyonlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasına, hayvansal gübreler ise hafriyat sahasına taşınarak bertaraf edildi.



Karpuzlu Mahallesi sakinleri ise Dicle Nehri vadisine atılan çöplerin temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR