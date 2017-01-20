Dicle Elektrikten Kardeş Okula Yardım

Dicle Elektrik, kardeş okul olarak belirlediği Şanlıurfa'daki Müslüm Gülel Ortaokuluna bir öğretim yılına yetecek miktarda temizlik malzemesi yardımında bulundu.



Dicle Elektrik, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Müslüm Gülel Ortaokulu'na temizlik ve bilgisayar sarf malzemesi yardımında bulunmuş ve burayı 'Kardeş Okul' ilan etmişti. 'Eğitime Tam Destek' sloganı ile eğitime destek vermeye devam eden enerji şirketi, aynı okula bu kez de bir öğretim yılına yetecek kadar temizlik malzemesi yardımında bulundu.



"Yardımlarımız devam edecek"



Yapılan yardımla ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Dicle Elektrik ailesi olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Dicle Elektrik şirketinin kardeş okul olarak belirlediği Müslüm Gülel Ortaokulunun ihtiyaçlarını çeşitli dönemlerde karşılamaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk kapsamında eğitime katkılarımız artarak devam edecektir" dedi.



Müslüm Gülel Ortaokulu Müdürü Faruk Karataş ise, Dicle Elektrik tarafından uzatılan yardım elinin, öğrencileri kadar okul yönetimini de memnun ettiğini söyledi. Karataş, bu yardımları okullarına ulaştıran herkese teşekkür ettiklerini kaydetti. - ŞANLIURFA